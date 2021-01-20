Хотела получить пособие по безработице и не смогла: как обманывают украинцев

В Украине процветает преступное и безнаказанное использование личных данных граждан и люди ничего не могут доказать, а помощи неоткуда ждать.

По словам одной киевлянки, недобросовестные дельцы дважды использовали ее персональные данные для фиктивного трудоустройства. О мошенниках женщина узнала случайно, в Центре занятости, куда пришла оформлять пособие по безработице.

Там ей сообщили, что она трудоустроена и о помощи не идет речи. Сейчас же через суд она должна доказывать, что на липовых фирмах не работала ни дня и не получала ни копейки.

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Это не единичный случай. Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело против фиктивной фирмы. Женщину опросили и дали справку о том, что она — свидетель по делу.

Вскоре ее персональные данные второй раз незаконно использовали и фиктивно трудоустроили в сельскохозяйственную фирму Аргиния. Предприятию год, занимается выращиванием зерновых, зарегистрировано в Борисполе. По указанному адресу — жилой дом с магазинами на первом этаже. Здесь о таких даже не слышали.

В Гоструде, где должны контролировать отношения между работодателем и работником, говорят, что гражданско-правовые сделки — не их компетенция. Они следят только за трудовыми отношениями.

В Государственной фискальной службе, где и открыли уголовное производство, состоялись отпиской. Говорят — следствие продолжается и подробности могут разглашать только с согласия прокурора или следователя.

По словам юристов, жертвы теневого трудоустройства в них частые клиенты. Подобные фирмы, как правило, создают для участия в тендерах и отмывания денег. Поэтому воруют данные людей и фиктивно их трудоустраивают.

Единственный выход тем, кто попал в такую ​​передрягу — обращаться в суд. А тем, кто подозревает, что их персональные данные могут использовать мошенники, советуют оформить электронный кабинет в налоговой.

В ноябре СБУ заблокировали незаконное копирование данных с ограниченным доступом с систем налоговой и таможенной служб.

Сотрудники Службы безопасности установили, что отдельные должностные лица таможни и налоговой организовали механизм по использованию чат—ботов и интернет-ресурсов, используя слабые места в ведомственных базах данных.