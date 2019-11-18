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Хотели посмотреть футбол: в США на вечеринке расстреляли людей

В США на вечеринке произошла стрельба. Четыре человека погибли, еще шестеро ранены.

Трагедия произошла в городе Фресно в Калифорнии. Гости именно собрались на просмотр футбольного матча, когда неизвестные проникли на задний двор дома и открыли огонь.

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К моменту приезда полиции злоумышленникам удалось скрыться. Правоохранители ищут преступников.

Напомним, в частном доме в Сан Диего (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли пять членов одной семьи, среди них – трое детей, еще один ребенок ранен.

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