Хоронили втайне от студентов трупы: какая судьба уничтоженного россиянами университета в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе заявили о возобновлении работы университетов и колледжей. Но где они возьмут преподавателей и студентов — не сказали. Также не сообщили, в каких зданиях будут проводить обучение. Ведь от университетов, что там были, почти ничего не осталось. От массовых обстрелов пострадал и Мариупольский государственный университет.

С середины апреля он возобновил свою работу в Киеве. Один из корпусов учебному заведению предоставил Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Ректор Мариупольского государственного университета Николай Трофименко говорит, их вуз – самый большой в Донецкой области: 4,5 тыс. студентов, 300 преподавателей, 8 корпусов, весной должны были закладывать фундамент под еще один. Но 24 февраля начались первые обстрелы города.

— Мы вывезли серверы и важные документы в Днепр сначала, потом во Львов, где сейчас развернуты серверы, где запущена наша платформа дистанционного обучения. 25 февраля все сотрудники еще были на рабочих местах, – рассказывает ректор университета Николай Трофименко.

Он говорит, что в общежитиях оставались студенты, в том числе иностранцы. Они самоорганизовались: дежурили, варили еду на костре. Некоторые студенты вместе с семьями начали переезжать в общежитие, когда их жилье попадало под обстрелы. Тогда уже в Мариуполе исчез свет, связь и вода, начался настоящий ад.

– Мы старались не показывать это детям, но действительно выносили трупы. Хоронили возле места, где мы готовим еду. Было и то, что мы видели своих друзей, погибших. Это было самое страшное, – рассказывает ответственный секретарь университета Юлия Демидова.

Ректор с семьей уехал 15 марта. Их эвакуационная колонна попала под вражеские обстрелы. Что же осталось от университета, ректор узнавал по присылаемым ему фото и видео. В его кабинет было прямое попадание, а по всей территории много трупов, не осталось ни одного уцелевшего здания.

— То, что осталось, мародерится со стороны россиян. Они вывозят всю технику, строительные материалы, снимают ламинаты с полов, выключатели, розетки, – говорит Николай Трофименко.

Известно о восьми погибших сотрудниках Мариупольского государственного университета. Есть те, с кем связи до сих пор нет, но большинство все же эвакуировались.

– К сожалению, я этот ужас дважды переживаю, потому что я была в Донецке. Я жила в Донецке. Я уехала в 2016 году, и уже была уверена в том, что в Мариуполе моя семья будет всегда. Снова пришлось все начинать с белого листа, – рассказывает помощник проректора по научно-педагогической работе Лидия Коробченко.

Сначала отстраивать придется и Мариупольский государственный университет, потому что, то, что с ним сделали российские военные, ремонту уже не подлежит.

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