Прятались за одеялом. В Зайцево нацгвардейцы пошли врукопашную с диверсантами

В Зайцево, на одном из самых горячих участков фронта, нацгвардейцам пришлось вступить с диверсантами противника в рукопашный бой. Враг подошел вплотную к украинским позициям.

Противник на этих позициях от украинского войска далеко, местами до двух километров, поэтому бьют с высоты. Но в заброшенных домах вблизи фронта произошел рукопашный бой. При осмотре комзводом одного из домов, боец почувствовал внезапный удар в грудь.

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Один из диверсантов был внутри комнаты и прятался за одеялом, а другой следил на улице. Украинский боец ​​не растерялся и начал стрельбу в ответ.

В следующее мгновение нацгвардеец ​услышал характерный звук детонатора и поняв, что есть несколько секунд – отскочил. Диверсант бросил гранату.

Бежал диверсант через окно, ранили ли его – гвардейцы не знают, но имеют несколько версий, для чего подбирался так близко.

Он хотел установить взрывчатку, и разведать, какое вооружение и количество людей в украинских военных на этих позициях.

После этого случая нацгвардейцы на своих на позициях стали более бдительными. Поскольку так близко к украинским позиций враг еще не подходил.

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