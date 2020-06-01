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Факты / Видео / Украина / Общество

Прячутся от обстрелов в подвале: жизнь детей на передовой на Донбассе

1 июня у детей хутора Вольный настоящий праздник — кроме Дня защиты детей, там впервые за долгое время не стреляют, и можно проехаться на велосипеде по улице.

Родители рассказывают, что детям приходилось под обстрелами ходить в школу. С карантином вроде бы стало безопаснее, однако проводной интернет все время перебивают обстрелами. Война навсегда запечатлелась на поведении детей.

Подробнее о жизни детей на передовой — в сюжете Владимира Михайлова.

Достается от боевиков мирному населению на Донбассе постоянно. Факты ICTV рассказывали о том, как оккупанты снарядами попали в три дома мирных жителей и другие хозяйственные помещения.

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