Прячутся от обстрелов в подвале: жизнь детей на передовой на Донбассе
1 июня у детей хутора Вольный настоящий праздник — кроме Дня защиты детей, там впервые за долгое время не стреляют, и можно проехаться на велосипеде по улице.
Родители рассказывают, что детям приходилось под обстрелами ходить в школу. С карантином вроде бы стало безопаснее, однако проводной интернет все время перебивают обстрелами. Война навсегда запечатлелась на поведении детей.
Подробнее о жизни детей на передовой — в сюжете Владимира Михайлова.
Достается от боевиков мирному населению на Донбассе постоянно. Факты ICTV рассказывали о том, как оккупанты снарядами попали в три дома мирных жителей и другие хозяйственные помещения.
2020-06-01
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