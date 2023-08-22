Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что чисто наград за героизм в условиях войны у нас не было и одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте. Только сейчас у нас начали появляться медали и ордена сугубо военное дело. Если раньше самыми высокими отличиями от государства были орден Богдана Хмельницкого и Герой Украины, то в прошлом году появилась награда Крест Боевых заслуг. Первым ее кавалером в прошлом году стал главнокомандующий Валерий Залужный. Также в разных подразделениях и родах войск начали внедрять свои знаки отличия.

Для Василия это первая в его жизни награда. Нагрудный знак Золотой Крест от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он получил несколько месяцев назад. О награде защитник рассказывает скромно. Мол, на фронте он шел не за наградами, а защищать Родину. Хотя признает, получение Золотого Креста для него было приятным сюрпризом.

Именно за помощь собратьям и оборону Бахмута Василий и получил это отличие. Те ожесточенные бои он вспоминает не охотно. Русские наступали, активно накрывали артиллерией и авиацией. Практически вся его группа была ранена. Подкрепление, которое к ним направлялось – оккупанты разбили. Полтора дня, истекая кровью, Василий с собратьями вырывались из окружения. Российские шары ему прошили живот, а осколки снарядов впивались в тело. Но он помог эвакуироваться не только своим собратьям, но и бойцам с соседних позиций.

Золотой Крест от Главнокомандующего ВСУ в украинской армии появился в прошлом году. Его выдают рядовым и сержантам за успешную операцию или безупречную службу. Саму же систему наград для военных Украине приходится менять во время боевых действий. Нынешняя – создавалась в мирные времена. Мирные 30 лет назад специальных наград за подвиги на войне никто не предусматривал. Но самой высокой наградой для силового сектора был орден Богдана Хмельницкого и Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда. Но в прошлом году появилось еще одно отличие сугубо для военных – Крест боевая заслуга. Первым ее получил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Однако вместе со значком от государства награжденные получают и материальную поддержку. К примеру, за звание Героя Украины ежемесячная выплата 20 тысяч гривен, а рыцари ордена Богдана Хмельницкого получают 13 тысяч. Помощь от государства получаю и имеющие три степени орденов За мужество и княгини Ольги. Таким награжденным выплачивают почти семь тысяч ежемесячно. Эти награды вручает только президент. Параллельно владельцы знаков отличия будут иметь прибавку к пенсиям и множество других льгот. Если же награда посмертная – выплаты получают родные.

Сейчас на фронте сотни тысяч военных, и чтобы им отблагодарить появились ведомственные и бригадные знаки отличия. Они не подкреплены материальной помощью, но мотивируют бойцов, говорят эксперты. К тому же в наградную систему возвращаются ордена с исторической основой, символизирующие нашу тысячелетнюю борьбу и которыми награждали свои войска Гетманы и руководители УНР и УПА. Но самое главное – власть должна наконец-то переосмыслить политику государственных наград и четко выписать критерии их выдачи, как для военных, так и для гражданских. Потому что одни жертвуют собственной жизнью уничтожая русскую меру и получают Героя Украины, а кто-то в тылу годами подыгрывал врагу и тоже имеет такое отличие.

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