Кто заселил многодетную семью в дом с плесенью и коммуналкой в 17 тыс. грн

Или холодно, или голодно. Перед таким выбором постала многодетная семья на Сумщине. Супруги воспитывали двух приемных детей и двух биологических. Когда им предложили переехать в дом семейного типа и взять еще троих детей, то очень обрадовались. Ведь всегда мечтали о большой семье.

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Впрочем, перебравшись в социальное жилье, увидели, что жилье отнюдь не приспособлено для большой семьи. А еще, грибок и трещины на стенах, канализация постоянно затапливает подвал.

А квитанции за оплату коммуналки в 17 тыс. грн вообще поставили родителей перед выбором – или накормленные дети, или тепло в доме.

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