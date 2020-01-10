Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Кто заселил многодетную семью в дом с плесенью и коммуналкой в 17 тыс. грн

Или холодно, или голодно. Перед таким выбором постала многодетная семья на Сумщине. Супруги воспитывали двух приемных детей и двух биологических. Когда им предложили переехать в дом семейного типа и взять еще троих детей, то очень обрадовались. Ведь всегда мечтали о большой семье.

Смотрите: Строительная афера в Харькове: 600 семей остались без обещанного жилья

Впрочем, перебравшись в социальное жилье, увидели, что жилье отнюдь не приспособлено для большой семьи. А еще, грибок и трещины на стенах, канализация постоянно затапливает подвал.

А квитанции за оплату коммуналки в 17 тыс. грн вообще поставили родителей перед выбором – или накормленные дети, или тепло в доме.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Прикарпатье люди вышли на пикет из-за школы в помещении клуба.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хотел привлечь внимание мамы: на Харьковщине подросток пытался спрыгнуть с крыши
Украинская певица Наталка Карпа родила дочь – первые фото
Строительная афера в Харькове: 600 семей остались без обещанного жилья
Боруссия устроила для сирот встречу с Ройсом и Вайгелем и засыпала подарками
Школа в помещении клуба: на Прикарпатье люди вышли на пикет
Правительство упростило пересечение админграницы с Крымом для детей
На Днепропетровщине родители отпускали детей за деньги сниматься в порно
Салах снялся в милой рекламе с собственной дочерью

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка