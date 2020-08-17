Хутор Виры на Ровенщине забрасало глыбами из-за взрывных работ на карьере

На Ровненщине село забрасало камнями. Из-за взрывных работ на местном гранитном карьере, огромные глыбы забросали хутор Виры. Напуганные жители не знали куда бежать. Камни разлетелись огородами и усыпали двор всего в нескольких шагах от домов. На предприятии объяснили: немного не рассчитали.

Взрыв был такой силы, что задрожали дома. Люди сильно испугались, ведь обломки разлетелись туда, куда раньше не попадали.

Жители села обеспокоены. Говорят, с тех пор как несколько лет назад карьер взялись активно разрабатывать, жить рядом с предприятием стало невыносимо и опасно.

На видео видны большие трещины в домах, которые каждый раз увеличиваются.

Из-за разработки карьера, село накрывает густая пыль, в колодцах исчезает вода, людей донимает невыносимый шум.

Несколько лет люди обивают пороги различных инстанций и получают лишь отговорки. Мол, никаких нарушений нет.

Директор карьера признает: взрыв и правда был мощный, потому что немного не рассчитали. Что касается работы самого предприятия, обвинения и жалобы селян исключили, мол, работают законно, и не виноваты, что людям вокруг карьера раздали огороды и позволили строить дома.

Чиновники в ситуацию не вмешиваются, а о том, что село засыпало камнями, даже не слышали. Конфликт советуют решать через суд. Поэтому люди в отчаянии, ведь защитить их некому. И после таких мощных взрывов жить в своих домах просто боятся.

В прошлом году вблизи села Ясногорка Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка, в результате чего было засыпано двоих детей.