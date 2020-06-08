Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Хутора, скалодром и веревочный парк. Где отдохнуть на Херсонщине и цены

В летнем сезоне отдыха на украинцев ждут местные красоты. Насладиться родной природой, вернуться к собственным корням предлагают на Херсонщине. В дельте Днепра работают несколько этнографически-развлекательных центров, где горожане могут зарядиться энергией родной культуры и отдохнуть от суеты. Они рассчитаны на однодневный визит и доступны по цене.

Путешествовать по стране, любоваться родными пейзажами и вернуться к собственным корням предлагают на Херсонщине. Область объявила об открытии летнего сезона отдыха. А еще начался сезон рыболовства. А дельта Днепра — мекка для любителей рыбалки.

Приятное развлечение в жаркий день — прогулка днепровскими плавнями на лодке.

Аутентичный дом с печью и деревянными скамейками с плетеными ковриками не краеведческий объект, а гостиничный номер, который очень полюбят туристы. Ночь здесь обойдется в 1250 грн на пятерых. В старинном доме есть все удобства.

Более 20 хуторов рассказывают о старинной кухне, обычаях, оберегах и ремеслах предков. Травница, стрелковый и казацкий хутора, цирюльня и кузница. С активностей — прогулки, веревочный парк в лесу, скалодром и стометровый троллей.

Читайте: Летний отдых 2020 в Украине: куда поехать и цены

Для здоровья дегустация травяных чаев, меда и херсонского варенье из арбуза — бекмес.

Среди посетителей 80% — дети. Но и взрослые с удовольствием отдыхают на сеновале. Они в восторге от мастер-классов по ремеслу, где можно собственноручно изготовить интересную вещь из стекла, железа или глины.

Цены туристических комплексов рассчитаны на однодневный отдых семьей: входной билет для ребенка 50 грн, взрослому 70. Мастер-классы от 25 грн.

На Херсонщине детские оздоровительные лагеря откроют только после полной отмены карантина.

И под Киевом также есть немало живописных мест, о существовании которых мы можем и не подозревать.

Именно на лодке можно лучше рассмотреть самые красивые места вблизи Ржищева — городка в 80 км от Киева. Такой отдых и увлекательный и не дорогой. Самая дешевая экскурсия стоит 600 грн. Но в лодку поместится компания из четырех человек.

Это время насладиться Украиной, потому что точно известно, что летом не откроется для иностранцев Италия. Испания также смирилась с потерей сезона и рассчитывает исключительно на внутренний туризм. Однако с июля готовится принимать иностранцев Греция, с августа — Турция. Цены пока держат лояльными, потому что экономика этих государств существенно зависит от туризма.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отдых в Скадовске: условия в детских лагерях и почему не все могут открыться
Отдых в Скадовске: условия в детских лагерях и почему не все могут открыться
Экскурсии на лодке под Ржищевом: что посмотреть, гостиницы и цены
Экскурсии на лодке под Ржищевом: что посмотреть, гостиницы и цены
Возобновление авиаперевозок: когда и куда смогут полететь украинцы
Возобновление авиаперевозок: когда и куда смогут полететь украинцы
Украина может отменить визы для иностранных туристов — список стран
Украина может отменить визы для иностранных туристов — список стран
До 50 человек: Ляшко прогнозирует ослабление карантина для туристических групп
До 50 человек: Ляшко прогнозирует ослабление карантина для туристических групп
Зеленский анонсировал программу восстановления туризма
Зеленский анонсировал программу восстановления туризма
10 самых безопасных пляжей Европы для отдыха летом 2020
10 самых безопасных пляжей Европы для отдыха летом 2020
Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть
Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка