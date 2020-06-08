Хутора, скалодром и веревочный парк. Где отдохнуть на Херсонщине и цены

В летнем сезоне отдыха на украинцев ждут местные красоты. Насладиться родной природой, вернуться к собственным корням предлагают на Херсонщине. В дельте Днепра работают несколько этнографически-развлекательных центров, где горожане могут зарядиться энергией родной культуры и отдохнуть от суеты. Они рассчитаны на однодневный визит и доступны по цене.

Путешествовать по стране, любоваться родными пейзажами и вернуться к собственным корням предлагают на Херсонщине. Область объявила об открытии летнего сезона отдыха. А еще начался сезон рыболовства. А дельта Днепра — мекка для любителей рыбалки.

Приятное развлечение в жаркий день — прогулка днепровскими плавнями на лодке.

Аутентичный дом с печью и деревянными скамейками с плетеными ковриками не краеведческий объект, а гостиничный номер, который очень полюбят туристы. Ночь здесь обойдется в 1250 грн на пятерых. В старинном доме есть все удобства.

Более 20 хуторов рассказывают о старинной кухне, обычаях, оберегах и ремеслах предков. Травница, стрелковый и казацкий хутора, цирюльня и кузница. С активностей — прогулки, веревочный парк в лесу, скалодром и стометровый троллей.

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Для здоровья дегустация травяных чаев, меда и херсонского варенье из арбуза — бекмес.

Среди посетителей 80% — дети. Но и взрослые с удовольствием отдыхают на сеновале. Они в восторге от мастер-классов по ремеслу, где можно собственноручно изготовить интересную вещь из стекла, железа или глины.

Цены туристических комплексов рассчитаны на однодневный отдых семьей: входной билет для ребенка 50 грн, взрослому 70. Мастер-классы от 25 грн.

На Херсонщине детские оздоровительные лагеря откроют только после полной отмены карантина.

И под Киевом также есть немало живописных мест, о существовании которых мы можем и не подозревать.

Именно на лодке можно лучше рассмотреть самые красивые места вблизи Ржищева — городка в 80 км от Киева. Такой отдых и увлекательный и не дорогой. Самая дешевая экскурсия стоит 600 грн. Но в лодку поместится компания из четырех человек.

Это время насладиться Украиной, потому что точно известно, что летом не откроется для иностранцев Италия. Испания также смирилась с потерей сезона и рассчитывает исключительно на внутренний туризм. Однако с июля готовится принимать иностранцев Греция, с августа — Турция. Цены пока держат лояльными, потому что экономика этих государств существенно зависит от туризма.

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