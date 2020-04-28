Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Больные медики и инфицированные общежития: ситуация с коронавирусом в Украине

Новый очаг коронавируса обнаружили в общежитии на Киевщине. В селе Петропавловская Борщаговка возле столицы заболели шесть студентов и комендант. Сейчас там находится 152 человека. Болезнь обнаружили в студента, который потерял сознание. Других симптомов у него не было. Здание дезинфицировали, доступ в общежитие ограничили.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко обещает представить первый этап плана выхода столице с карантина. Начнут по снятию ограничений с малого и среднего бизнеса. Также открывать скверы, парки и другие места, где риск заразиться минимальный. Впрочем, дать пока не называют. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование медицины в Украине в размере $135 млн, из них $35 млн будут направлены на противодействие распространению пандемии коронавируса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Карантин на майские праздники: 75% украинцев планируют остаться дома
Карантин на майские праздники: 75% украинцев планируют остаться дома
У Украины есть шанс избежать пика коронавируса — Степанов
У Украины есть шанс избежать пика коронавируса — Степанов
С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них — участники программы FLEX
С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них — участники программы FLEX
Агитаторы распространяют фейки о коронавирусе по заказу спецслужб РФ — СБУ
Агитаторы распространяют фейки о коронавирусе по заказу спецслужб РФ — СБУ
Это своеобразный штаб: Тищенко о работе своего ресторана во время карантина
Это своеобразный штаб: Тищенко о работе своего ресторана во время карантина
Очереди к стоматологам и парикмахерам: Европа начинает отменять карантин
Очереди к стоматологам и парикмахерам: Европа начинает отменять карантин
Как снять напряжение в самоизоляции — советы психологов
Как снять напряжение в самоизоляции — советы психологов
В ВСУ девять новых случаев Covid-19, всего — 53 инфицированных
В ВСУ девять новых случаев Covid-19, всего — 53 инфицированных

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка