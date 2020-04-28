Больные медики и инфицированные общежития: ситуация с коронавирусом в Украине

Новый очаг коронавируса обнаружили в общежитии на Киевщине. В селе Петропавловская Борщаговка возле столицы заболели шесть студентов и комендант. Сейчас там находится 152 человека. Болезнь обнаружили в студента, который потерял сознание. Других симптомов у него не было. Здание дезинфицировали, доступ в общежитие ограничили.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко обещает представить первый этап плана выхода столице с карантина. Начнут по снятию ограничений с малого и среднего бизнеса. Также открывать скверы, парки и другие места, где риск заразиться минимальный. Впрочем, дать пока не называют. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование медицины в Украине в размере $135 млн, из них $35 млн будут направлены на противодействие распространению пандемии коронавируса.

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