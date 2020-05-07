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Факты / Видео / Украина

Больные раком, СПИДом и гепатитом украинцы могут остаться без лекарств от государства

Уже осенью украинцы, больные раком, СПИДом и гепатитом могут не получить жизненно необходимых лекарств от государства — их до сих пор не закупили.

Занимается поставкой препаратов госпредприятие Медицинские закупки. Его создали в прошлом году, это независимое учреждение, которое должно работать прозрачно и в интересах пациентов.

Нынешние тендеры сих пор не могут начать, потому что Минздрав не предоставил необходимые документы. К чему может привести промедление и как решают проблему — смотрите в сюжете Елены Астаховой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заказать лекарства с доставкой домой.

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