Каждый второй не знает о своем диагнозе: как пройти тест на ВИЧ

По данным международных экспертов 37 миллионов людей во всем мире живут сегодня с вирусом иммунодефицита. 240 тысячи из них – в Украине.

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом благотворительные организации призвали не быть равнодушными и пройти тест на ВИЧ.

Не надо быть ребенком, а стать сознательным гражданином, и позаботиться о своем здоровье призвали сегодня на акции, устроенной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

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Сегодня в Украине каждый второй ВИЧ-инфицированный не знает о своем статусе, предупреждают специалисты. А своевременное тестирование поможет спасти жизнь. В Украине доступно более миллиона тестов, многие из которых экспресс, отмечают в фонде Елены Пинчук.

К слову, убил 80 тысяч человек – в Украину идет агрессивный грипп Singapore A.

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