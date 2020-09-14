Болеют 97 учителей, 501 класс на самоизоляции. Каких ограничений придерживаются украинские школы

За две недели нового учебного года лишь две из более 400 столичных школ на карантине. Но все быстро меняется. Поэтому родители запасаются масками, а учителя и дети терпением.

Как все происходит в школе, показать не могут — меры безопасности. Однако, директор уверяет — выполняют все рекомендации. Техперсонал регулярно все моет, окна на переменах проветривают. Имеют две медсестры и даже врача. На перемене за всеми детьми не успеешь.

Температуру меряют учителям, детям должны мерить родители.

Но вирус добрался до одной из школ.

Covid подтвердился в одном из классов, поэтому весь класс отправили на самоизоляцию.

Николаев. Там дома сидят 30 классов. В одной из школ заболела учительница английского, пришлось менять расписание уроков. Парты, как смогли, расставили с дистанцией. Ученикам младшей школы маски можно не носить, ни на уроке, ни в коридорах.

Старшеклассникам приходится все время напоминать о схеме движения по коридорам и маске, — жалуются учителя.

Столовую и буфет посещают по расписанию: на каждой перемене по три класса. С наименьшим подозрением на болезнь, ученика изолируют до прихода родителей. Так отправили домой девятиклассницу с температурой. Кабинет дезинфицировали, а ее одноклассников перевели в другое помещение.

Родители и учителя уверяют, что заинтересованы в соблюдении требований карантина.

В целом по всей Украине на самоизоляции ученики 501 класса, 37 учреждений закрыли и перевели на дистанционку. Эксперты прогнозируют, что уже к концу сентября школы могут закрыть полностью. Ведь на самом деле проконтролировать детей практически невозможно и многие из них в перерывах о масках просто забывают.

Поэтому призывают родителей, учителей и учеников быть максимально ответственными, поскольку на кону здоровье и даже жизнь наших детей.

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