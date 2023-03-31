Больной раком дедушка партизанил для ВСУ – невероятные истории из Ахтырки

Александр Гуцал – военный на пенсии, 27 лет служил в зенитно-ракетных войсках. В первые дни наступления он создал в Ахтырке партизанскую организацию, которую впоследствии назвали Дед на велосипеде.

Это название придумали артиллеристы 93 бригады — им партизаны передавали координаты вражеских колонн. Своеобразным “прототипом” названия стал один из партизан, 54-летний Алексей, который болел раком горла. Его мало кто видел – только слышали голос. И знали, что ездит на велосипеде.

Благодаря данным партизан, нашим бойцам удалось уничтожить немало российской техники еще на подходах к Ахтырке.

— Два Смерча, один Ураган, три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса С-300, две единицы зенитно-пушечного комплекса Панцирь, ну танков штук 12-15, пять БМП, где-то двадцать топливозаправщиков, — перечисляет достижения глава партизанской организации Александр Гуцал.

Скелет организации составляли 15 человек. Самому младшему было 24, самой старшей партизанке – 69 лет. Преимущественно это жители окрестных сел. Сейчас же организация уже не работает.

— С людьми все хорошо, все живы, только… дедушка на велосипеде, Царство Небесное, умер летом. У него была последняя стадия рака, – рассказывает Александр Гуцал.

Зима для ахтырцев выдалась очень тяжелой. За свой счет людям удалось запустить один из шести котлов разрушенной ТЭЦ. Так пережили холода, и сейчас в город вернулось уже 42 тыс. населения из 48-ми.

Теперь Ахтырка активно восстанавливается. Александр Стрелец — владелец квартиры в уже восстановленном доме. Мужчина четверть века служил в воинской части рядом с домом. В день бомбардировки, когда в казармах погибло более семидесяти человек, тоже был на работе.

В доме Александра не осталось ничего — ни мебели, ни техники. Он живет пока у дочери. Говорит: жена не очень хочет возвращаться в восстановленное жилье:

— У нее есть какой-то страх… Я-то бывший военный, и там в казарме был, когда бомбу бросили… Неделю ходил как чумной, контузило…

Сейчас, год спустя, Ахтырка возвращается к жизни: возле кафе сооружают летние площадки, работают магазины и транспорт, на зданиях один за другим появляются муралы: Игорь Шевченко нарисовал их уже почти полсотни.

— На этом мурале будут изображены военные на фоне флага Украины. Он посвящается солдатам, погибшим во время войны. Это дань их памяти, — рассказывает о новой работе художник.

Еще один мурал Игоря – в центре у реки. Именно здесь президент Зеленский вручил знак отличия Ахтырка – город-герой местным чиновникам.

Нацгвардеец Александр Зарицкий – среди тех, кто получил награды из рук президента.

— Когда 26 числа разбомбили часть, муж был там. Он почти сутки не выходил на связь. И когда я наконец-то получила плюс в смс — это было очень радостное событие для всей нашей семьи. Этот плюс значил многое, – делится жена Александра Юлия.

Спасатели, полицейские, армейцы, спецназовцы, соцработники — собственноручно получить государственные награды смогли не все ахтырцы. Часть знаков отличия — посмертная. Но сейчас, год спустя, вспоминая тяжелые бои и всех погибших, жители Ахтырки уверены: если они тогда остановили врагов — не пропустят уже никогда.

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