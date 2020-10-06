Минута молчания и самолет в небе: Харьков попрощался с погибшими в катастрофе Ан-26

6 октября на площади Свободы в Харькове прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастофе Ан-26 под Чугуевом курсантами.

С 27 человек, находившихся на борту, выжил только Вячеслав Золочевский, которого вскоре выпишут из госпиталя.

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Под траурный горн на площадь Свободы военные выносят гробы погибших. В полуторамиллионном Харькове не слышно ни звука, вдруг поднимается гул моторов – самолеты поднялись, чтобы помахать крыльями тем, кто грезил небом и проводить в последний путь. Родные не сдерживают слез, прощаясь навсегда со своими сыновьями, братьями и любимыми.

В траурной церемонии принял участие и президент Украины и главнокомандующий Владимир Зеленский. Он без слов проводил курсантов и офицеров в последний полет.

После сегодняшней церемонии погибших похоронят на родной земле – в одиннадцати областях Украины. Люди же, которые пришли на прощание, говорят, теперь остается главный вопрос – кто виноват в трагедии и требуют честного расследования.

Авиакатастрофа Ан-26

Ан-26 на борту которого находились 27 человек, разбился вечером 25 сентября. К военному аэродрому в Чугуеве не долетел полтора километра. Это был учебный полет для будущих штурманов. Через несколько минут после взлета командир воздушного судна сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и попросил посадку.