ID-карта в Украине и Европе: различия, безопасность и удобно ли

Украинцы уже поменяли свои загранпаспорта на биометрические, теперь постепенно будут трансформироваться и внутренний паспорт на идентификационную карту.

Такую уже имеют более 2 миллионов человек, но в основном это – молодежь, которая получала документы впервые. С началом ноября – ID-карта доступна каждому, свой паспорт в виде книжечки вы тоже можете использовать.

Получить может с 1 ноября каждый желающий. Стоить это почти 300 гривен и за десять дней новый паспорт будет готов.

Европейцы уже давно имеют пластиковые удостоверения. Их удобно носить и легко перевыпустить в случае потери. Главное, быстро сообщить в подразделение миграционной службы, чтобы утерянный документ считали недействительным. Что касается массовой выдачи – очередей, обещают, не будет, а замена будет происходить быстро.

Впрочем, такое паспортное осовременивание несет гражданам не только позитив. Проблема, с которой сталкиваются украинцы с пластиком, касается регистрации, которая требуется и на работе, и в банках, и при оформлении различных документов. Институт прописки отменили уже давно, но фиксированный адрес еще и с печатью требуют до сих пор. Поэтому, к современной карты вам должны дать еще и две бумажки.

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Не все государственные учреждения научились работать с новым документом. Есть проблема и с отсутствием аппаратуры для считывания информации. Но, как объясняют в миграционной службе – чем больше украинцев переходит на пластик, то скорее решаться подобные недоразумения.

К слову, столичный аэропорт Киев расширяет терминал для обслуживания международных рейсов. Его площадь вырастет почти на 10 тыс. квадратных метров.

Опубликовано Октябрь, 11 в 16:58



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