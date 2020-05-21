ИФА-тесты для украинцев: как работают и кого проверят на Covid-19

Параллельно с запуском жизни и поддержкой экономики, мир ищет лекарство от короны. Несколько стран испытывают вакцину, ученые объединяют усилия не только в поиске таблеток, но и в изучении и анализе вируса с его мутациями. Уже опробованы экспресс-тесты, они не всегда надежны и не дают 100% результата.

Наибольшее распространение получило ПЦР-тестирование на наличие коронавируса — это основа исследований болезни в мире. В последнее время начали дополнять статистику результатами ИФА-тестов (иммуно-ферментного тестирования) — это проверка на антитела, появляющиеся в организме только после болезни, причем человек мог переболеть, не зная об этом, или при малейших симптомах.

Для понимания ситуации и статистики эпидемии — это бесценные знания по малоизученной болезни. Однако гарантии того, что человек с антителами получил вечный иммунитет от короны — нет. О новом виде тестирования, к которому хочет прибегнуть и Украина.

Факты ICTV ранее писали о том, что за сутки в Украине провели почти 10 тыс. ПЦР-тестирований.

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