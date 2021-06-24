iForum в Киеве: главные акценты

В Киеве состоялась масштабная ІТ-конференция іForum. Креативные идеи в развитии бизнеса, передовые технологии, инновации, изобретения — главные темы форума.

В этом году акцент форума на трансформациях, которые произошли в мире. Ведь пандемия внесла много изменений во все привычные форматы во всех сферах жизни — от бизнеса до социальных отношений.

В этом году форум прошел на НСК Олимпийский, где есть возможность соблюсти карантинные нормы дистанции, что особенно актуально в наше время.

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