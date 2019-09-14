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Игры Непокоренных 2020: в Киеве состоялся финал национального отбора в сборную Украины

В этом году финал национального отбора на Игры Непокоренных открыл президент Владимир Зеленский. Он начал с минуты молчания по всем погибшим. Анонсировал появление закона о статусе ветеранов, который, в частности, закрепит механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольца. И, конечно же, пожелал спортсменам сил и побед.

Помочь восстановиться, вернуться к нормальной жизни – главная цель Игорь Непокоренных. В этом году организаторы из Британии даже изменили правила: теперь на спортивные навыки ветеранов будут обращать меньше внимания. В фокусе – их жажда к жизни и потребность в реабилитации.

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В этом году украинская сборная расширится – будет не 15, а 20 ветеранов. Игры Непокоренных состоятся в Гааге в мае следующего года. Соревноваться в стрельбе из лука, легкой атлетике и плавании наши бойцы будут с ветеранами из 19 стран мира.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Бекхэм поздравил украинского медалиста Игр непокоренных.

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