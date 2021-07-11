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Олена Баранова |

Игры непокоренных в Кривом Роге: определены победители в плавании и стрельбе из лука

Соревнования сильных как духом, так и телом. В этом году уже второй раз за свою историю Игры непокоренных проводят в регионах, а не в столице.

Первый этап — легкоатлетическая часть прошедшая в Черкассах. И теперь эстафету переняла Днепропетровщина, а именно Кривой Рог.

Город впервые принимал такие соревнования. Почти сотня ветеранов АТО и ООС аж из двадцати областей страны определяли между собой сильнейших в плавании и стрельбе из лука.

Среди участников преимущественно мужчины, но испытать свои силы решили и три женщины.

Соревнования по плаванию проходят по полноценной олимпийской системе. Однако учитывают, что участники не профессиональные спортсмены. Поэтому судейство не такое жесткое и тщательное.

Организаторы Игр говорят — всеукраинские соревнования перенесли из столицы в регионы, чтобы популяризировать спорт среди ветеранов. Ведь большинство из них не имеет возможности поехать в Киев.

Далее по графику Игор непокоренных — соревнования по командным видам спорта: баскетбол на колясках и волейбол сидя. Однако места проведения еще не определили. Организаторы жалуются на небольшое количество специализированных площадок, которые приспособлены для этого. Но обещают – будут искать любые варианты, кроме столицы.

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