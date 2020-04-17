Икра, мясо, крупы и зеленые овощи: что полезно есть во время карантина

Уже совсем скоро нас ждет Пасха. Но в этом году ее будут отмечать не совсем традиционно — посвящая пасхальные корзины дома и молясь за здоровье. Поэтому и праздничный стол люди пытаются украсить не только пасхальными куличами и пасхальными яйцами, но и блюдами, которые могут повышать иммунитет.

— В этом году, помимо традиционных пасхальных блюд, я добавляю в том числе и красную икру, чтобы сияла на столе как солнце, которого сейчас, во время карантина, нам так не хватает. Ведь и вкус, и настроение, и цвет — все это способствует нашему здоровью, — отметила хозяйка Татьяна.

Хозяйки стремятся, чтобы стол был не только вкусным, но и полезным, поэтому прислушиваются к советам диетологов.

— Рациональное питание у нас должно быть каждый день. Однако сейчас, в период карантина особенно, оно предполагает наличие полноценных белков, жиров, в частности — полиненасыщенных кислот Омега 3, углеводов, витаминов, микроэлементов. Этот комплекс веществ содержат следующие продукты: яйца, мясо, зеленые овощи, крупы, рыба и морепродукты, в частности икра, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Незговорова.

Поэтому диетологи надеются, что их советы помогут сохранить здоровье и в хорошем настроении встретить грядущий праздник.

К слову, Факты ICTV рассказывали о полезных свойствах красной икры.

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