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Имитация пожаров и лабиринт: в Луцке открыли центр подготовки спасателей

В Луцке открыли современный центр подготовки для спасателей. Там обустроили специальный лабиринт, где имитируют пожар. Для этого установили тренажеры, закупили новое оборудование и спецтехнику.

Совершенствовать свои профессиональные навыки теперь смогут более 700 волынских спасателей. Ведь чем лучше боец ​​подготовлен — тем больше шансов победить стихию и сохранить человеческие жизни.

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Система сигнализации о пожаре, правда, пока условная. Укрощать огонь волынские спасатели будут по-новому.

Но самая интересная и сложная задача ждет спасателей в специальном лабиринте, где имитируют пожар. Бойцы должны пробраться сквозь окна, люки и трубы за несколько минут.

Он моделирует работу спасателя в подвальных помещениях, где есть ограниченное пространство.

Этот современный учебный центр открыли благодаря международному проекту, который софинансирует Европа. Он стал вторым в Украине.

Противодействие киберопасностям

В Украине создадут учебное заведение для подготовки специалистов по кибербезопасности, о чем ранее сообщил президент Владимир Зеленский.

Подробнее о развитии в Украине сферы по противодействию киберопасностям читайте в материалах Фактов ICTV.

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