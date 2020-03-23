Имитация жизни гражданских и провокации — боевики обстреливают позиции ВСУ
Ни дня без провокаций на передовой. Боевики обстреливают позиции наших ребят, ожидая ответа. Воины признаются, иногда удержаться и не начать стрелять в ответ крайне трудно.
Воин с позывным Днепр — защищает украинские территории на подъезде в Донецку. К позициям противника меньше сотни метров. И здесь боевики ежедневно пытаются спровоцировать наших ребят.
Противник каждый раз ищет новые способы спровоцировать украинских военнослужащих. Иногда включают свет в домах, создавая впечатление, что там живут гражданские люди. Иногда палят сухую траву.
Вражеские снайперы работают преимущественно с большим калибром. Когда прилетает — слышно заранее.
Иногда открывать огонь приходится и украинским защитникам. Когда есть угроза жизни, противник получает адекватный ответ.
Факты ICTV ранее писали о том, что боевики палили из запрещенного оружия.