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Факты / Видео / Украина

Имитация жизни гражданских и провокации — боевики обстреливают позиции ВСУ

Ни дня без провокаций на передовой. Боевики обстреливают позиции наших ребят, ожидая ответа. Воины признаются, иногда удержаться и не начать стрелять в ответ крайне трудно.

Воин с позывным Днепр — защищает украинские территории на подъезде в Донецку. К позициям противника меньше сотни метров. И здесь боевики ежедневно пытаются спровоцировать наших ребят.

Противник каждый раз ищет новые способы спровоцировать украинских военнослужащих. Иногда включают свет в домах, создавая впечатление, что там живут гражданские люди. Иногда палят сухую траву.

Вражеские снайперы работают преимущественно с большим калибром. Когда прилетает — слышно заранее.

Иногда открывать огонь приходится и украинским защитникам. Когда есть угроза жизни, противник получает адекватный ответ.

Факты ICTV ранее писали о том, что боевики палили из запрещенного оружия.

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