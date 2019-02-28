Импичмент и право на оружие: что обещают кандидаты в президенты

Рекордное количество в истории Украины кандидатов в президенты, к сожалению, не создало каких-то новых предложений для избирателей. По-прежнему политики обещают украинцам изменить все плохое, улучшить все хорошее. Улицы переполнены политическими лозунгами и агитационными палатками.

Все 44 кандидата в президенты поражают разнообразием обещаний. Больше всего в избирательных программах речь идет об укреплении обороны, улучшение образования, об энергетике и международных отношениях.

Более десятка кандидатов обещают закон об импичменте, предоставить право украинцам на огнестрельное оружие, почти половина обеспечит снижение коммунальных тарифов, а двое среди претендентов на высокий пост обещают эту должность ликвидировать. В общем, экзотических обещаний в избирательных программах немало.

А еще, ввести контроль, что потребляют в семьях чиновников, запретить убивать собак и кошек, и легализовать легкие наркотики.

Эти выборы для Украины по счету седьмые, однако, уровень политических лозунгов до сих пор далек от избирательных программ в европейских странах. И причина тому – наши люди любят, когда им врут.

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Мы устроили небольшой эксперимент, чтобы проверить, поверят ли украинцы вымышленным обещаниям. И доверчивые избиратели действительно нашлись.

Политтехнологи объясняют, каковы бы ни были странные обещания политиков, они не берутся с неба, а все основанные на социологических исследованиях, что украинцев беспокоит прежде всего.

Посмотрели исследования, написали в соответствии обещания, от того, что хочет ваша целевая аудитория. Это плохой вариант, так как здесь нет позиции кандидата. То есть если вы кандидат, вы должны иметь свою позицию, свое видение развития государства.

И чтобы не быть обманутым в политическом выборе, прежде всего, следует не врать самому себе, и найти время для изучения программ кандидатов, которые вам импонируют, чтобы понять, возможны ли эти обещания выполнить.

К слову, выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура.

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