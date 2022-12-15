Импорт электроэнергии из Европы: спасет ли это Украину

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал об импорте электричества из Европы и объяснил, как это работает.

Что технически нужно сделать, чтобы импорт электроэнергии из Евросоюза шел в Украину?

Андрей Герус рассказал:

В Европе есть определенные лимиты. К тому же мы должны оценивать финансовые ресурсы Украины для закупки электроэнергии.

Украине нужны энергетические ресурсы уже сейчас, однако страна должна быть готова к закупке.

Нам нужна электроэнергия для того, чтобы сбалансировать энергосистему, чтобы сократить периоды отключения электроснабжения как для хозяйств, так и для крупных предприятий и подстраховки на случай новых попаданий.

К сожалению, в Украине усложнена передача электроэнергии. Как импорт может решать этот вопрос?

На сегодня у нас есть проблемы с генерацией, и они даже больше, чем с передачей. Определенные подстанции разбиты, некоторые повреждены. Нам нужно бюрократическое и финансовое решение проблемы.

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