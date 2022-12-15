Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

Импорт электроэнергии из Европы: спасет ли это Украину

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал об импорте электричества из Европы и объяснил, как это работает.

Что технически нужно сделать, чтобы импорт электроэнергии из Евросоюза шел в Украину?

Андрей Герус рассказал:

В Европе есть определенные лимиты. К тому же мы должны оценивать финансовые ресурсы Украины для закупки электроэнергии.

Украине нужны энергетические ресурсы уже сейчас, однако страна должна быть готова к закупке.

Нам нужна электроэнергия для того, чтобы сбалансировать энергосистему, чтобы сократить периоды отключения электроснабжения как для хозяйств, так и для крупных предприятий и подстраховки на случай новых попаданий.

К сожалению, в Украине усложнена передача электроэнергии. Как импорт может решать этот вопрос?

На сегодня у нас есть проблемы с генерацией, и они даже больше, чем с передачей. Определенные подстанции разбиты, некоторые повреждены. Нам нужно бюрократическое и финансовое решение проблемы.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский призвал генсека ООН направить экспертов на энергообъекты
Зеленский призвал генсека ООН направить экспертов на энергообъекты
Безопасность госграницы, потребности ВСУ и энергетика: Зеленский провел заседание Ставки
Безопасность госграницы, потребности ВСУ и энергетика: Зеленский провел заседание Ставки
Рада разрешила ввозить в Украину генераторы и Starlink без НДС и пошлины
Рада разрешила ввозить в Украину генераторы и Starlink без НДС и пошлины
Импорт электричества из ЕС, газ и оборудование: Зеленский объяснил, что поможет Украине выстоять зимой
Импорт электричества из ЕС, газ и оборудование: Зеленский объяснил, что поможет Украине выстоять зимой
Удары РФ по энергосистеме: Зеленский озвучил сумму для поверхностного восстановления объектов
Удары РФ по энергосистеме: Зеленский озвучил сумму для поверхностного восстановления объектов
Дефицит электричества и интервью Зеленского на Netflix: что происходит на 292-е сутки войны (онлайн)
Дефицит электричества и интервью Зеленского на Netflix: что происходит на 292-е сутки войны (онлайн)
Рада хочет освободить от пошлины и НДС ввоз генераторов и Starlink
Рада хочет освободить от пошлины и НДС ввоз генераторов и Starlink
ТЭС и АЭС должны дать больше электричества на следующей неделе: Кудрицкий о восстановлении энергосистемы
ТЭС и АЭС должны дать больше электричества на следующей неделе: Кудрицкий о восстановлении энергосистемы
Знайшли помилку в тексті?
Помилка