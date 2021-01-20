Инаугурация Джо Байдена: как готовится Вашингтон и кто сможет попасть

Одна из самых необычных инаугураций в истории Америки — из-за пандемии коронавируса и вторжения в Капитолий сторонников Дональда Трампа торжества свели к минимуму. А уровень безопасности зашкаливает.

— Национальная гвардия, кажется, на каждой площади, на каждом мосту. Такое впечатление — что они полностью перекрыли центр города, — рассказывает житель Вашингтона Дилан.

Нацгвардию разместили и внутри Капитолия — именно там будет присягать Джо Байден. Здание окружили трехметровым забором. В помещение можно попасть по приглашению — их раздали парламентариям.

Из-за пандемии людям посоветовали не ехать в Вашингтон. Зато перед Капитолием расставили 200 тыс. флагов США, которые символизируют американцев. Именно столько зрителей традиционно вживую наблюдает за инаугурацией. Джо Байден пригласил в команду много женщин и различных по происхождению американцев. Вице-президентом впервые станет женщина.

Джо Байден примерно в 19.00 выйдет на западное крыло Капитолия. Все присутствующие будут придерживаться социальной дистанции ​​и будут в масках. Церемонию проведет председатель Верховного суда. По конституции, будущий президент должен только прочитать текст присяги. Не предусмотрено основным законом — только традицией, которую как считают ведут еще от Джорджа Вашингтона, — завершение присяги словами: Да поможет мне Бог.

Далее в речи президент объявляет приоритеты своей политики. Барак Обама говорил о прорыве в будущее. Дональд Трамп победил с лозунгами — прежде всего Америка и тем, что власть в столице якобы не заботится о простых американцев. Об этом и говорил.

Сам Трамп инаугурацию Байдена проигнорирует. Так делали шесть президентов, но большинство еще в XIX в. И только трое из-за политических соображений. Нарушил Трамп и традицию с женой встречать будущего президента и символически передавать Белый Дом, но это инаугурации не помешает. Организаторы отказались от традиционных парадов и балов, но не от одной из самых ожидаемых частей церемонии — исполнение гимна вживую. Главную песню Америки исполнит певица Леди Гага. Далее музыкальная программа от Дженнифер Лопес.

Дальше Джо Байден как верховнокомандувач приветствует отряд армейцев и посетит военное кладбище в Арлингтоне. Американцы будут наблюдать за церемонией по телевидению, после ее завершения в эфир выйдет 90-минутная программа с ведущим Томом Хэнксом — будут выступать музыканты, почтят американских медиков, которые борются с Covid-19 и расскажут о пути к победе Джо Байдена.