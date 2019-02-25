Индексация пенсий 2019: кому и на сколько повысят выплаты

1 марта обещанную гарантированную законом индексацию пенсий получат почти 10 млн человек, средняя сумма доплаты составит 225 гривен, однако суммы у всех будут разные в зависимости от стажа и размера чистой пенсии.

Подобная индексация не разовая, правительство обещает такие доплаты осуществлять ежегодно.

Пенсии повысят на 17%. Почему именно на столько? Формула эта прописана в законе: половина от уровня инфляции за прошлый год плюс половина от роста средней зарплаты. Показатель этот пока примерный. Точный еще подсчитывают.

Чтобы посчитать, сколько это, надо знать размер своей чистой пенсии, потому что возрастет только она.

Мартовские надбавки не получат те, кто вышел на пенсию в этом году. А также те, кто имеет специальные выплаты, например – бывшие госслужащие. Им индексацию обещают позже.

Индексация будет стоить государству почти 35 миллиардов в год. Деньги в бюджете заложены, в частности, и от пошлин с евроблях.

Обещанное повышение лучше, чем ничего, говорят, пенсионеры, но его, считают, съест подорожание продуктов и коммуналка.

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Следующие два этапа увеличения выплат обещают пенсионерам, получающим минималку, таких около миллиона. С 1 июля минимальная пенсия вырастет на 67 гривен. С 1 декабря – 74. Этого хватит на несколько буханок хлеба или полкилограмма мяса. На существенное повышение, по крайней мере, в этом году, надеяться не стоит.

Ранее президент сказал, что средства, полученные от растаможки авто на еврономерах, пойдут на выплату индексированных пенсий.

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