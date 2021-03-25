Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует Украина
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует и Украина.
Препарат временно прекратят экспортировать с 25 марта.
В стране решили сначала обеспечить препаратом собственных граждан, а уже потом поставлять ее другим. Такое решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, в котором задействовано более 180 стран.
Вакцина AstraZeneca в Украине
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления исследований заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.
2021-03-25