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Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует Украина

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует и Украина.

Препарат временно прекратят экспортировать с 25 марта.

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В стране решили сначала обеспечить препаратом собственных граждан, а уже потом поставлять ее другим. Такое решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, в котором задействовано более 180 стран.

Вакцина AstraZeneca в Украине

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления исследований заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

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