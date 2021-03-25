Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует Украина

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которую использует и Украина.

Препарат временно прекратят экспортировать с 25 марта.

В стране решили сначала обеспечить препаратом собственных граждан, а уже потом поставлять ее другим. Такое решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, в котором задействовано более 180 стран.

Вакцина AstraZeneca в Украине

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления исследований заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.