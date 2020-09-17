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Факты / Видео / Украина

Индивидуальные условия для бизнеса: как METRO помогает предпринимателям во время пандемии

Нечего и говорить, что пандемия вируса Covid-19 нанесла удар по бизнесу. Но больше всего досталось гостинично-ресторанному делу. Карантин отобрал гостей, поэтому уменьшил прибыль, а то и вообще заморозил деятельность заведений. Даже сильные игроки на рынке сейчас нуждаются в помощи.

Миссия поддержки HoReCa-бизнеса берут на себя и сетевые гиганты, такие как METRO, который пересмотрел финансовые отношения со своими партнерами, и создал специальные условия для профессиональных клиентов.

Такие решения для HoReCa является возможностью сразу приступать к работе, а не думать, откуда взять средства, считают в METRO. Во времена неопределенности, ограниченных ресурсов и неподконтрольных рисков, надежный партнер — это главное, говорят предприниматели.

Предприниматели — это люди, которые двигают экономику и достигают высот в бизнесе. Но пока все они понимают истинную ценность партнерских взаимоотношений и открыты для предложений для оптимизации бизнес-процессов. Тенденция помощи бизнес-бизнесу — ключ к преодолению карантинных затруднений, считают в METRO.

В компании METRO к вопросу помощи подходят комплексно. Здесь уверены —это необходимость, чтобы гостинично-ресторанный бизнес быстрее преодолевал последствия кризиса и при этом мог обслуживать гостей на высшем уровне. Поэтому именно комплексный подход приобретает особое значение.

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