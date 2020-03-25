Инфицированные нардепы и новые смерти. Как обстоит ситуация с коронавирусом в Украине

За 25 марта в Украине сразу две смерти от коронавируса. На Тернопольщине умер 68-летний мужчина. А в Днепропетровской — 45-летний, он вернулся из Египта, заболел, однако, к врачам сразу не обратился, говорит председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко. Но по официальным данным смертей пока только четыре.

Столица пока на втором месте по количеству подтвержденных случаев — 31, на Буковине их уже 38. В целом по всей стране 115 инфицированных в 13 областях. В Запорожской области за сутки уже четверо инфицированных, поэтому в регионе утром ввели чрезвычайную ситуацию. Между тем, запланированное на 26 марта заседание Верховной Рады переносят, ведь среди нардепов уже пять инфицированных. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, в Украине будут контролировать самоизоляцию людей с помощью телефонов.

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