Инфицированные вместе со здоровыми: как живут в общежитиях, закрытых на карантин

Коронавирус, осуществив удар по украинским церквях, сместил поле боя на общежития. Пять из них уже атакованы. Самая крупная вспышка зафиксирована под Киевом в Вишневом. Из 224 жителей общежития более 70 инфицированы. Самая младшая — 6-месячная девочка.

В комнатах вместе с инфицированными людьми живут и те, у кого тест отрицательный. И усидеть без света и воды на самоизоляции невозможно. Власть ничего сделать не может.

Подробнее о вспышках коронавируса в общежитиях смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о коронавирусе в общежитии Вишневого.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.