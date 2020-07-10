Инфляция в Украине ускорилась на 2,5% – какие продукты подорожали

За июнь инфляция в Украине ускорилась почти в 2,5%.

Больше всего подорожали фрукты, алкоголь, табачные изделия, хлеб и молоко. В то же время снизились в цене природный газ, водоснабжение, топливо, овощи и масло.

Кроме того, наблюдаем изменения и в курсе доллара на 10 июля. Так, американская валюта остановилась на уровне 26,93 грн/$1, что на две копейки ниже, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро НБУ установил на уровне 30,53 грн/€1, что на 11 копеек выше, чем курс, установленный в предыдущий банковский день.

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