Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Україна

Инфляция в Украине ускорилась на 2,5% – какие продукты подорожали

За июнь инфляция в Украине ускорилась почти в 2,5%.

Больше всего подорожали фрукты, алкоголь, табачные изделия, хлеб и молоко. В то же время снизились в цене природный газ, водоснабжение, топливо, овощи и масло.

Кроме того, наблюдаем изменения и в курсе доллара на 10 июля. Так, американская валюта остановилась на уровне 26,93 грн/$1, что на две копейки ниже, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро НБУ установил на уровне 30,53 грн/€1, что на 11 копеек выше, чем курс, установленный в предыдущий банковский день.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как носить маски в жару — советы инфекциониста
Как носить маски в жару — советы инфекциониста
Коллективный иммунитет к коронавирусу имеют более 5% украинцев (КАРТА)
Коллективный иммунитет к коронавирусу имеют более 5% украинцев (КАРТА)
Дистанционное обучение в Украине: готовы ли школы и адаптация детей к новому формату
Дистанционное обучение в Украине: готовы ли школы и адаптация детей к новому формату
Карантин 8 июля: цены на лечение Covid-19 и смягчение мер для кинотеатров
Карантин 8 июля: цены на лечение Covid-19 и смягчение мер для кинотеатров
Как глобальное потепление повлияло на Украину
Как глобальное потепление повлияло на Украину
Золотые тендеры: кто и как зарабатывает на закупках во время карантина
Золотые тендеры: кто и как зарабатывает на закупках во время карантина
Из Киева в Одессу за 449 грн: FlixBus запустил рейсы по Украине
Из Киева в Одессу за 449 грн: FlixBus запустил рейсы по Украине
Морской сезон открыт. Куда украинцы могут полететь и за сколько
Морской сезон открыт. Куда украинцы могут полететь и за сколько

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка