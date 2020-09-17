Информационный оркестр Фактов ICTV: истории тех, кто творит сюжеты

Информационная служба, как оркестр – симфония звучит масштабно только тогда, когда настроен каждый инструмент. Но главный музыкальный мотив извлекают первые скрипки. В нашем случае – это журналисты. Именно о них, о скелете Фактов ICTV наш нескромный рассказ по случаю юбилея.

На Фактах ICTV работают львовяне Константин Мельников, Наталья Кулик и Кристина Величанская, которые всегда готовы к приключениям. Им никогда не бывает скучно. Поменяв город Льва на город Кия, они оперативно почувствовали столичный информационный нерв.

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Сыграть в футбол любит парламентский журналист Василий Сафянюк, который таким образом получает свой заряд энергии. Чтобы и дальше продолжать ловить неустанных политиков.

Ольга Чайко с постоянными поездками даже и не заметила, как вырос ее сын, которого всегда пытается поддерживать. В водовороте семейных проблем и информационных лент у Ольги профессия сформировала даже мечту. Признается, что больше всего хочет тишины.

А вот кто в тишине не нуждается, так это Наталья Жуковская, которая не прекращает бороться с произволом в ЖЭКах или со стихийными рынками. Такой же энергичной есть и Ольга Читайло, которая всегда ищет новые темы и пути развития.

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Перфекционисткой в ​​жизни, на работе и на воде является международница Фактов ICTV Наталья Луценко, которая легко поговорит с оксфордским профессором, участником экономического форума в Давосе, оперативно запишет стендап на фоне швейцарских Альп и полетит в апельсиновые сады в Сицилии.

Кроме того, наши журналисты находят на работе и свою любовь. Так случилось с Оксаной Михайловой, которая записывая репортаж на Михайловской площади, познакомилась с будущим женихом.

Журналисты Фактов ICTV не знают, что ожидать от каждого нового дня, а потому эта загадка держит их постоянно в тонусе. Однако даже такая напряженная работа не запрещает им быть уникальными личностями и забывать о реальной жизни.

Фактам ICTV – 20 лет!

Программа о людях и для людей – Фактам ICTV исполняется 20 лет.

18 сентября 2000 года в эфир вышел первый информационный выпуск – с маленькой студии, молодая и талантливая команда, громко заявила о себе в украинском телеэфире.