Инновации и тенденции мира мобильных в Украине: новая модель смартфона vivo

С настоящими эмоциями фанатов и футбольной атрибутикой в ​​день начала большого футбола. Такой презентации смартфонов в столице еще не было. Партнер Евро 2020, бренд vivo, позвал журналистов сочетать приятное с полезным.

Гости презентации участвовали в конкурсах, получали футбольные подарки, имели возможность ознакомиться с возможностями смартфонов. А главный счастливчик вечера получил новенькую модель смартфона vivo.

А ярким финалом вечера стал просмотр открытия чемпионата и первого матча на большом экране.

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