Инновации и тенденции мира мобильных в Украине: новая модель смартфона vivo
С настоящими эмоциями фанатов и футбольной атрибутикой в день начала большого футбола. Такой презентации смартфонов в столице еще не было. Партнер Евро 2020, бренд vivo, позвал журналистов сочетать приятное с полезным.
Гости презентации участвовали в конкурсах, получали футбольные подарки, имели возможность ознакомиться с возможностями смартфонов. А главный счастливчик вечера получил новенькую модель смартфона vivo.
А ярким финалом вечера стал просмотр открытия чемпионата и первого матча на большом экране.
2021-06-15
Теги: Телефони