Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Техника

Инновации и тенденции мира мобильных в Украине: новая модель смартфона vivo

С настоящими эмоциями фанатов и футбольной атрибутикой в ​​день начала большого футбола. Такой презентации смартфонов в столице еще не было. Партнер Евро 2020, бренд vivo, позвал журналистов сочетать приятное с полезным.

Гости презентации участвовали в конкурсах, получали футбольные подарки, имели возможность ознакомиться с возможностями смартфонов. А главный счастливчик вечера получил новенькую модель смартфона vivo.

А ярким финалом вечера стал просмотр открытия чемпионата и первого матча на большом экране.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: характеристики смартфонов и цены
OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: характеристики смартфонов и цены
Xiaomi представила линейку Redmi Note 10: характеристики и цены
Xiaomi представила линейку Redmi Note 10: характеристики и цены
В Украине могут повысить тарифы на стационарную связь: когда и на сколько
В Украине могут повысить тарифы на стационарную связь: когда и на сколько
Какой телефон купить в 2021 году до 10 тыс. гривен
Какой телефон купить в 2021 году до 10 тыс. гривен
Какой телефон Samsung лучше купить
Какой телефон Samsung лучше купить
Как защитить телефон от киберпреступников — советы
Как защитить телефон от киберпреступников — советы
Ученикам хотят запретить телефоны в школах — законопроект
Ученикам хотят запретить телефоны в школах — законопроект
Что делать, если телефон упал в воду
Что делать, если телефон упал в воду
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка