Иностранные компании хотят хранить газ в Украине – почему и сколько заработаем

Украина призывает европейских партнеров использовать наши подземные хранилища для хранения своего газа. У нас есть все возможности и технические мощности и несмотря на попытки России испортить репутацию Украины как надежного партнера, Нафтогаз доказывает – с нами можно иметь дело и Украина может стать мощным энергетическим хабом для всей Европы.

Украина активно готовится к отопительному сезону и за 4 месяца увеличила запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое, до 16,5 миллиардов кубометров, на четверть превысив прошлогодние показатели. Однако теперь наша подземка хранит и европейское голубое топливо.

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Услуга таможенного склада, означает, что храня свой газ в нас, получаешь скидку. От прошлого года Украина западным партнерам предлагает спецтариф без растаможки, а это существенная экономия.

Украинские подземные хранилища – это четверть от всех подземных мощностей Европы и 50% из них Нафтогаз Украины предлагает воспользоваться западным компаниям.

Уже в прошлом году хранить свой газ в Украине согласились 15 компаний, в этом году их количество выросло вдвое. И уже почти 1,5 миллиарда кубометров европейского газа хранится в украинских хранилищах.

Поэтому нынешние свободные мощности могут принести в будущем хорошую прибыль. Ведь хранения 1,5 миллиардов кубометров европейского газа даст Украине за полгода 330 миллионов гривен. За 2-3 года эту сумму можно увеличить в десять раз, прогнозируют эксперты.

Напомним, цену на газ для населения в августе снизят еще на 265 грн.

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