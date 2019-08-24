Иностранцы в Украине: почему переехали и как развивают наше государство

Кто продолжает верить в Украину, так это иностранцы, которые здесь живут много лет. Факты ICTV проехали вдоль всей страны и привезли три прекрасных истории. Бельгийцы, шведы и австрийцы нашли у нас то, о чем в Европе понемногу забывают: это искренность, прекрасная природа и неистовый экономический потенциал.

Несмотря на то, что наши предприниматели часто жалуются, что вести бизнес в Украине невозможно – европейцы доказывают кардинально противоположное. Они развивают здесь сельское хозяйство, ветроэнергетику и создают культурные проекты, которые имеют огромный успех в Старом Свете. В топе украинских недостатков они называют коррупцию и уныние. Впрочем, утверждают, что все это можно преодолеть.

Девять лет назад бельгиец Бернар Виллем и его жена Мария решили доказать: козий бизнес в Украине может быть прибыльным. Животных завозили из Франции. Сейчас выводят элитную украинскую породу.

В сыроварне, где делают менее 5 разновидностей сыра – все стерильно. Здесь часто проводят экскурсии, а элитные сыры с радостью раскупают рестораны. Но все чаще Бернар думает продать ферму. И все из-за двух украинских недостатков – алкоголизма и коррупции. Пока власть меняется, Бернар ждет и искренне верит: у Украины есть все возможности для успеха.

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Раньше ветер в степях Херсонщины дул просто так. И уже два года как там, неподалеку заброшенных домов, работает второй по мощности в Украине ветряной парк, который поставил швед Карл Стурен. Украинцы лучше знают его через другой бизнес – создание помидорной империи.

В 1994 это была настоящая авантюра. 20-летний Карл со своим племянником ехали квасить огурцы в Эстонию и оказались в Украине, где урожаи получше. От привычных тогда рэкетиров спас помощник – экс-милиционер. Сейчас Карл – налогоплательщик номер 1 в области. Но создав одно образцовое предприятие заскучал, и решил вложить 200 млн. евро в сверхмощные ветряки. Один масштабный ветропарк уже работает. А на другом конструкции только устанавливается.

Карл признается: имел прекрасные отношения со всеми украинскими президентами. До сих пор верит, что в Украине наибольший экономический потенциал в Европе. Но чтобы воровали меньше.

Украинское село Нижнее Селище может показаться немного сумасшедшим – в хорошем смысле этого слова. Ведь 20 лет назад на него обратила внимание европейская коммуна Лонго Май. И изменила жизнь тех селян, которые хотели меняться.

Первый проект коммуны – сыроварня. Элитным продуктом занимается украинец. Зато здешней культурой занимается австриец. Юрген Крефтнер в Украине более 20 лет. В коммуне – несколько семей и гости. Нет иерархии, зато – сильное желание развивать регион.

Юрген делает соки, создал эко-хостел. Но главное его детище – коллектив Сельские Гудаки. Каждый из музыкантов до сих пор имеет подработку в ресторанах. Однако, вместе они – Сельские Гудаки. И это – уже украинская визитка в Европе, где дают по 50 концертов в год. Музыку играют местную, правда, на европейских инструментах. Юрген признается: о прибыли говорить пока не приходится. Но это далеко не главное.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в аннексированном Крыму в городах запестрели украинские флаги.

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