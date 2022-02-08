Интенсивная военная подготовка вместо срочной службы: что думают украинцы

С 2024 года в Украине должны отменить призыв в армию. Вместо срочной службы совершеннолетние парни будут проходить интенсивную военную подготовку в течение трех-четырех месяцев и, записавшись в мобилизационный резерв, будут возвращаться к гражданской жизни.

В настоящее время в Украине 13 тыс. срочников. Призывают мужчин с 18 до 27 лет. Служат полтора года, а с высшим образованием – год. На войну их не отправляют, но могут привлечь в случае полномасштабного российского наступления.

17-летний студент Олесь учится на химика. На третьем курсе он планирует поступить на военную кафедру и позже пойти в армию. И хотя военная кафедра освобождает от срочной службы, в случае объявления мобилизации молодого человека забрать в войска.

— Я годен в армию и по закону я должен идти… Если будет какая-то угроза для нашей страны, я готов идти и защищать, — говорит студент-химик.

Его приятель Тихон хочет стать программистом, а вот в армию не торопится.

— Люди должны идти в армию по желанию, поскольку незаинтересованные в службе люди будут вредить самой армии, — говорит он.

Пока ребята окончат университеты, то и срочной службы может не быть. Призыв планируют отменить с 1 января 2024 года, потому что Украина берет курс на профессиональную армию. Об этом говорится в президентском указе об укреплении обороноспособности государства.

Срочную службу заменит интенсивная военная подготовка. Она продлится 3-4 месяца, а ее выпускники и составят мобилизационный резерв.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что такое военное обучение научит население умело пользоваться оружием и защитить государство при необходимости. Она считает, что при таком виде военной подготовки не будет явления дедовщины как такового.

С исчезновением срочной службы должны избавиться и от взяток, которые до сих пор дают, чтобы откосить от армии.

Военный эксперт Михаил Самусь убежден, что от унаследованной от Советского Союза принудительной службы следовало избавиться еще в начале украинской независимости. В то же время, интенсивная боевая подготовка является хорошей альтернативой. Для ее прохождения хватит и двух месяцев, если тщательно расписать программу – тактика, стрельба, медицина, психология.

Михаил Самусь считает, что привлекать нужно как парней, так и девушек.

– Это интенсивный курс, в котором нет места ни покраскам, ни подметанию. Это исключительно боевая подготовка, день и ночь, каждую минуту человек должен быть занят. По американским, швейцарским, израильским, французским, любым подходам, с современными тренажерами, — говорит военный эксперт.

Еще одним нововведением украинских властей является увеличение армии на 100 тыс. Но пока непонятно, каких именно специалистов будут добавлять и за какие средства их будут содержать.

Директор компании Defense Express Сергей Згурец говорит, что непонятно какие функции будут выполнять дополнительные 100 тыс. военнослужащих.

— Значит ли это, что, найдя 100 тысяч личного состава, мы существенно улучшим обороноспособность. Или просто мы посадим в окопы и будем считать, что у нас оборона построена лучше, — говорит он.

По его мнению, следует обсуждать не количество военных, а приобретение новых возможностей для армии.

Однако эти планы по увеличению армии должны быть осуществлены до 2025 года, а уже со следующего года военнослужащие должны получать не менее трех минимальных зарплат. По сегодняшним расчетам – это 19,5 тыс. гривен.

В то же время, министр обороны Алексей Резников уже заявлял, что минимальный срок контракта следует увеличить до 10 лет.

Чтобы воплотить эти нормы в жизнь, правительству нужно расписать все детали, найти дополнительные миллиарды на финансирование, а Верховная Рада должна все это принять.

Фото: АрміяInform

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