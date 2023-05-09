Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Бойцы ВСУ допускают возникновение химическо-радиационной опасности, поэтому быстро овладели новой техникой и оборудованием, которые помогают выявить концентрацию опасных веществ в воздухе. Тренировки проводят ежедневно, чтобы и навыков не терять, и профилактические замеры постоянно проводить.

Рядом проходит еще одна тренировка: бойцы штурмовых подразделений совершенствуют навыки стрельбы из реактивных пехотных огнеметов. Используют отечественные огнеметы РПВ-16. И не только во время учений – в течение одной из прошлых атак удалось ликвидировать 360 российских военных. Врага удалось уничтожить, а позиции – занять.

И хотя направление, на котором работают эти десантники, ныне настоящий ад, армейцы делают иногда даже невозможное, чтобы выбить врага с украинской земли.

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