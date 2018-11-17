Интерактивные музеи и театры: как Польша популяризирует культуру

Поляки делают культуру и искусство более доступными. Цифровые технологии, начали использовать во всех направлениях культуры. Это делают свое – больше посетителей в музеях, зрителей в театрах и на концертах. Призывают к интерактивным методам в культуре и украинцев.

3D графика, световые и звуковые эффекты, интерактивные приемы – все это активно вводят в польскую культуру – театры, музеи, художественные разработки и компьютерные игры.

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Культура стает цифровой и интересной для молодежи.

К слову, как молодежь воплощает уникальные проекты в Польше.

Опубликовано Ноябрь, 17 в 13:57



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