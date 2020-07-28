Интергал Буд — 17 лет: презентация мобильного приложения для жителей комплексов

Первым в новый офис компании Интергал Буд вошел кот, а с ним и праздник — День рождения компании.

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Именинник не только получал подарки, но и провел экскурсию офисом, представил мобильное приложение, созданный командой Интергал Буд с партнерами, и рассказал о достижениях.

— Мы не останавливаемся никогда. Мы независимо от того, что происходит — двигаемся вперед, — говорит Дмитрий Спитковский, генеральный директор группы компании Интергал Буд.

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