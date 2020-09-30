Интернет и кредиты не оплачены. Почему работникам Киевпастранса задерживают зарплату

22 числа по трудовому договору Киевпастранса должен быть уже аванс. Екатерина 14 лет за рулем трамвая. Жалуется — за все время работы такого не помнит. То зарплату задерживают, то аванс. Как выжить — не понимает.

Задержку аванса и зарплаты, никто из руководства никак не объяснил.

Задерживают на предприятии и выплату отпускных. Не объясняют почему люди не получают вовремя зарплату и когда будет долгожданный аванс и в Подольском депо.

Чиновники Киевпастранса с Фактами в который раз не захотели встречаться. Отделались отпиской. В ней говорится, что в начале сентября Киевсовет на зарплаты транспортникам дополнительно выделила почти 280 млн грн. Потому что из-за карантина предприятие якобы понесло большие убытки. Сейчас же, уверяют, долгов нет.

Но жалуются водители не только на задержку денег, но и на условия труда. Никаких антисептиков водителям и кондукторам не выдают.

И это при том, что предприятие по состоянию на июль потратило почти 250 тыс. грн на средства защиты.

Во время эпидемии они ежедневно рискуют своим здоровьем, перевозя тысячи пассажиров и при этом почти вовсе не защищены. Водители в Киевпастрансе автобусов, троллейбусов и трамваев не имеют элементарных условий защиты и даже труда. На конечных остановках отсутствуют комнаты отдыха, где люди могли хотя бы сходить в туалет и помыть руки. А те, что есть — это полная антисанитария.

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