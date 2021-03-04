Интернет за 200 тыс: на Ровенщине директорам 12 школ грозит до трех лет тюрьмы
12 руководителей учебных заведений в Ровенской области заподозрили в растрате государственных денег на общую сумму 2,5 млн грн, во время подведения в школы интернета. Нарушение обнаружили аудиторы, проверяющие расходы госсредств.
Например, доступ к интернету в школе села Даничев обошелся почти в 200 тыс. грн.
В накладных указано, что за метр кабеля заплатили 1,5 тыс, однако полицейские выяснили, что его рыночная стоимость не более 3 грн.
Директор учебного заведения Наталия Миськевич утверждает, что не ориентируется в ценах, а подписать акты выполненных работ ее заставили представители райотдела образования.
По словам директора, начальник отдела образования Корецкой РГА Оксана Форсюк угрожала ей увольнением с должности.
— Нам объяснили почему такая цена кабеля, потому, что сюда вошла стоимость земляных работ, — говорит Наталья Миськевич.
То же самое заявили 12 директоров других школ Корецкого района Ровенской области, которых подозревают в растрате.
Фигурантка скандала Оксана Форсюк опровергает все обвинения, однако уже уволилась с должности начальника отдела образования.
Сейчас экс-руководительнице районного отдела образования инкриминируют присвоение и растрату бюджетных средств и легализации денег, добытых преступным путем.
Директорам грозит до трех лет тюрьмы или штраф за служебную халатность, а Оксане Форсюк до 10 лет заключения.
Скандал в школах Николаева
Николаевские чиновники хотят объединить 130 школ и детсадов в единую бухгалтерию и навязать им одного поставщика продуктов.
Таким образом местные власти планируют сэкономить до 6 млн на работниках.
Родители детей протестуют против этого решения, ведь Комбинат общественного питания, который будет поставлять продукты и готовить пищу, известен как недобросовестное предприятие с низким качеством обслуживания.