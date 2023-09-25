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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— 12 ракет типа Калибр, 2 Оникса и 19 ударных беспилотников – Россия нанесла массированный удар по Одессе;

— Российские войска покрыли артиллерией центр Временного Яра в Донецкой области — какая там ситуация;

— новые факты военных преступлений россиян на оккупированных территориях – что с доказательствами сделает ООН;

— Министерство внутренних дел России объявило в розыск руководство Международного уголовного суда;

— Думали, что будут ремонтировать авто в тылу – что рассказали оккупанты из Ульяновска и Сибири;

— Под Клещиевкой пограничники поймали бывшего мэра российского города Чайковского Пермского края;

— Телеведущие “Нового канала” посетили ветеранов российско-украинской войны, которые проходят реабилитацию — как состоялась встреча.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 23:30 (25.09.2023).

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