Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Интервью с офицером РФ Алферовым| Последствия взрыва нефтепровода Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Атака на Украину 01.10.2023 – россияне запустили 30 Шахедов;
— Атака на Днепропетровскую область 01.10.2023 — подробности;
— Атака на Умань 01.10.2023 — Шахед попал в склад с зерном;
— Прорыв нефтепровода на Прикарпатье – последствия взрыва;
— Эксклюзивное интервью с захваченным офицером РФ Алферовым;
— Украинские учителя: крепкие в учебе и несокрушимые на фронте.
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