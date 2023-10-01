Интервью с офицером РФ Алферовым| Последствия взрыва нефтепровода Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— Атака на Украину 01.10.2023 – россияне запустили 30 Шахедов;

— Атака на Днепропетровскую область 01.10.2023 — подробности;

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— Эксклюзивное интервью с захваченным офицером РФ Алферовым;

— Украинские учителя: крепкие в учебе и несокрушимые на фронте.

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