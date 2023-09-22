Интервью с российским оккупантом и мощный пакет помощи от США! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— Новый военный пакет помощи от США – что придет Украине;
— Ракетная атака на Черкассы 21.09.2023 – последствия;
— Обстрел Херсонской области 21.09.2023;
— Обстрел Донецкой области 21.09.2023 — оккупанты ударили по Кураховому;
— Свидетельство горе-оккупанта с Урала, который “довоевался” в Украине;
— Хлопок в Донецкой области: уничтожен узел связи российских захватчиков.
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