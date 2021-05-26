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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске: как реагирует Запад на воздушное пиратство

Западные страны шокировала посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержание журналиста Романа Протасевича. События в Беларуси планируют обсудить на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое запланировано на 26 мая 2021 года.

Его созвали по инициативе Эстонии, Франции и Ирландии. Встреча пройдет за закрытой дверью.

В то же время Запад призывает немедленно освободить Протасевича и обдумывает ответ на действия режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. США рассматривают новые санкции против Минска, сообщил американский президент Джо Байден, но от подробностей воздержался.

Читайте: США не считают РФ причастной к ситуации с самолетом Ryanair в Беларуси

Лидеры ЕС договорились о новых ограничениях против Беларуси. Уже звучат и призывы подумать о новых инструментах воздействия. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настало время кардинально изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций не дает результата.

А пока мир прерывает воздушное сообщение с Беларусью. С 26 мая это сделала и Украина.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая в Минске посадили самолет Ryanair.

На борту судна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.

Подробнее о посадке самолета Ryanair в Минске и задержании Протасевича читайте на Фактах ICTV.

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