Инвесторы и индустриальные парки: что изменилось в Румынии после вступления в ЕС

Румыния, вступив в ЕС и улучшив свой инвестиционный климат, сейчас активно развивает индустриальные парки. Сюда заходят западные компании, открывают производство, количество рабочих мест стремительно растет, налоги платят в бюджет, покупательная способность увеличивается, экономика развивается.

Есть несколько компаний, которые имеют рядом свое производство. Все эти предприятия вместе формируют единый индустриальный парк. Идея в том, чтобы предложить иностранным компаниям логистически выгодное и удобное расположение производственных мощностей. Сегодня здесь большинство скандинавских и американских производителей.

Смотрите: $1 млрд инвестиций: Китай поможет Украине добывать газ

На предприятии – 400 сотрудников. Всего же индустриальный парк обеспечил работой 6 тыс. румын – работают только местные. Зарплата меньше, чем на севере Европы – 400-500 евро в месяц. Но за румынскими понятиями – вполне приличная.

Планируется улучшить условия для нынешних работников. Прежде всего – детский сад.

А дальше – спортплощадка, зеленая зона отдыха. Больше инвесторов – больше возможностей.

К слову, новый европейский тренд – сады выращивают даже в многоэтажках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.