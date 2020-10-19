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Инвестиции, рабочие места и доступность: как Хмельницкий стал самым комфортным городом

Согласно нынешнему рейтингу журнала Фокус, Хмельницкий стал самым комфортным городом Украины.

Из-за коронавируса и карантина в этом году при оценке в приоритете было комфортное проживание. В частности, экономика, инфраструктура, экология, продолжительность жизни, безопасность. Всего 15 позиций.

Хотя Хмельницкий известен на всю Украину своим базаром, также здесь работают несколько крупных предприятий с зарубежными инвестициями.

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Кроме того, в последние годы в Хмельницком создали 15 тыс. рабочих мест. Здесь активно строят новое жилье, а стоимость квадратного метра самая низкая в Украине — от семи тыс. грн. В то же время открывают и новые детские сады, а еще реконструировали 10 школ.

Наводят порядок в городе и с мусором, в частности, здесь работает сортировочная станция. А еще Хмельницкий безопасный город.

В целом инвестиции, экология, рабочие места и доступность — это одни из тех показателей, которые дали городу первенство.

В то же время, согласно рейтингу компании TomTom, Киев по уровню пробок занял третье место в Европе. По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 9 дней и 11 часов в год.

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