Инвестиции и новые технологии. Как Украина планирует увеличить добычу газа

Международные инвесторы помогут реанимировать истощенные газовые месторождения в Западной Украине. Отечественный Нафтогаз впервые в своей истории заключил с западным партнером сервисный контракт по повышению добычи. Известная международная компания Expert Petroleum вложит в наши скважины около 1 млрд грн.

Специалисты отмечают, что в условиях мирового кризиса это не только придаст стране сотни миллионов кубометров собственного газа, но и позволит освоить новые технологии для поддержания добычи на остальных старых месторождениях. Подробнее в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, наблюдательный совет Нафтогаза рассмотрит возможность подачи новых исков против российского Газпрома на сумму $17,3 млрд.

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