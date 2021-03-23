Ипотека под 7%: сколько украинцев получили и как банки устанавливают дополнительные требования

Получить кредит на жилье по программе Доступная ипотека под 7% пока смогли только 20 украинцев. Это за три недели, с тех пор пока действует государственная программа.

Общая сумма выданных займов — почти 15 млн грн. На сегодня восемь уполномоченных банков рассматривают еще 90 заявок.

В Министерстве финансов напоминают, что именно банк решает, выдавать ли кредит, самостоятельно оценивая платежеспособность заемщика.

Однако те украинцы, которые пытались оформить ипотеку, отмечают, что банки по своему усмотрению устанавливают дополнительные требования, отличающиеся от указанных в государственной программе.

Ипотека под 7% заработала в марте этого года. Программа предусматривает, что заемщик за определенный период должен выплатить всю сумму с процентами, а остальные средства банку выплатит государство. В НБУ уверяют, что на 2021 год в бюджете уже заложено на это 2 млрд грн.

Чтобы получить такую ипотеку нужно стать на очередь для получения жилья, совокупный доход семьи не должен превышать пять средних зарплат (более 61 тыс. грн) и приобрести жилье в новостройках, которые не старше 3 лет или вообще в недостроенных ЖК.

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