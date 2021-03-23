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Ипотека под 7%: сколько украинцев получили и как банки устанавливают дополнительные требования

Получить кредит на жилье по программе Доступная ипотека под 7% пока смогли только 20 украинцев. Это за три недели, с тех пор пока действует государственная программа.

Общая сумма выданных займов — почти 15 млн грн. На сегодня восемь уполномоченных банков рассматривают еще 90 заявок.

В Министерстве финансов напоминают, что именно банк решает, выдавать ли кредит, самостоятельно оценивая платежеспособность заемщика.

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Однако те украинцы, которые пытались оформить ипотеку, отмечают, что банки по своему усмотрению устанавливают дополнительные требования, отличающиеся от указанных в государственной программе.

Ипотека под 7% заработала в марте этого года. Программа предусматривает, что заемщик за определенный период должен выплатить всю сумму с процентами, а остальные средства банку выплатит государство. В НБУ уверяют, что на 2021 год в бюджете уже заложено на это 2 млрд грн.

Чтобы получить такую ипотеку нужно стать на очередь для получения жилья, совокупный доход семьи не должен превышать пять средних зарплат (более 61 тыс. грн) и приобрести жилье в новостройках, которые не старше 3 лет или вообще в недостроенных ЖК.

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